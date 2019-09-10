غريفيث يكشف نتائج لقاءه بالقيادي الحوثي محمد عبدالسلام في مسقط

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

غريفيث

كتب الخليج 365

كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن نتائج لقاء جماعه برئيس وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية التفاوضي، محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط .



Advertisements

وقال غريفيث تبادلنا وجهات النظر حول سبل إحراز تقدّم في العملية السياسية والحدّ من التوتر في اليمن" .

ويواصل المبعوث الأممي جهوده لإقناع ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالإنخراط الفعلي في تنفيذ بنود إتفاق السويد وخاصة بالجزء المتعلق بمحافظة الحديدة، حيث تواصل الميليشيات الإنقلابية مراوغاتها ورفضها تنفيذ بنود الإتفاق والذهاب نحو التنفيذ الأحادي الذي يخدم بقائها في ميناء الحديدة .

وينص إتفاق السويد بشأن الحديدة، على إنسحاب مسلحي الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كمرحلة أولى وتسليم تأمين الميناء لقوات محلية يقصد بها قوات خفر السواحل والشرطة التي كانت تقوم بتأمين الميناء قبل العام 2014م .