غريفيث يكشف نتائج لقاءه بالقيادي الحوثي محمد عبدالسلام في مسقط

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
غريفيث
كتب
الخليج 365
كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن نتائج لقاء جماعه برئيس وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية التفاوضي، محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط .
وقال غريفيث تبادلنا وجهات النظر حول سبل إحراز تقدّم في العملية السياسية والحدّ من التوتر في اليمن" .
ويواصل المبعوث الأممي جهوده لإقناع ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالإنخراط الفعلي في تنفيذ بنود إتفاق السويد وخاصة بالجزء المتعلق بمحافظة الحديدة، حيث تواصل الميليشيات الإنقلابية مراوغاتها ورفضها تنفيذ بنود الإتفاق والذهاب نحو التنفيذ الأحادي الذي يخدم بقائها في ميناء الحديدة .
وينص إتفاق السويد بشأن الحديدة، على إنسحاب مسلحي الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كمرحلة أولى وتسليم تأمين الميناء لقوات محلية يقصد بها قوات خفر السواحل والشرطة التي كانت تقوم بتأمين الميناء قبل العام 2014م .
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