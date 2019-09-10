جهود الإنتقالي تسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء بعدن

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

أسهمت الجهود التي بذلها المجلس الإنتقالي الجنوبي، في تحقيق تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن والمناطق المجاورة لها، وذلك حسبما أظهرته النشرة الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء .



وافاد مراسل (الخليج 365) في عدن، أن ساعات التشغيل إرتفعت، عقب زيادة المخصص اليومي لمحطات التوليد والذي إرتفع من 1000 طن متري في اليوم إلى 1500 طن متري .. لافتاً إلى أن هذه الزيادة جاءت عقب جهود المجلس الإنتقالي التي أنتهت بشراء 10 الاف طن متري من مادة الديزل من التاجر البسيري .

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وأضاف أن المواطنين شعروا بالتحسن الذي طرأ في خدمة الكهرباء التي كانت تدهور يوماً بعد يوم بسبب تنصل الحكومة الشرعية عن واجبها في توفير وقود محطات الكهرباء .. موضحاً أن تدهور الكهرباء وصل إلى درجة أن ساعات الإنقطاع أصبحت أكثر ساعات التشغيل اليومية .

إلى ذلك أظهرت، النشرة الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، أن إجمالي توليد الكهرباء أمس، إرتفع إلى 285 ميجا وات بعد أن كانت لأيام لا تزيد عن 260 ميجاوات، في حين تراجع العجز في التوليد إلى 205 ميجاوات بعد أن وصل في أخر نشرة إلى 238.5ميجا وات .

وأمس، قال مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن، أن المجلس الإنتقالي الجنوبي قام بشراء بشراء 10 الاف طن متري من مادة الديزل من التاجر البسيري وهي كمية كانت موجودة في خزانات المصفاة من سابق .. لافتاً إلى أن هذه الكمية أسهم في رفع المخصص اليومي لمحطات الكهرباء إبتداءاً من اليوم من 1000 طن متري إلى 1500 طن متري .

وأكد أن هذه الزيادة ستساهم في زيادة ساعات التشغيل التي انخفضت بسبب إنخفاض كميات الوقود المتوفرة .