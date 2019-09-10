بالصور.. شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في مديرية صالة 

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
تعز - الخليج 365
عقد صباح اليوم بمبنى إدارة عام شرطة محافظة تعز لقاء مع عقال الحارات في مديرية صالة وذلك لمناقشة الجوانب الأمنية في المديرية.
وذلك بحضور نائب مدير عام شرطة محافظة تعز العقيد أنيس الشميري ومساعد مدير عام شرطة محافظة تعزلشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط
وفي اللقاء تحدث العقيد أنيس الشميري على أهمية دور عقال الحارات في حفظ الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين وحفظ حقوقهم.
داعيا إلى ضرورة رصد كل المخالفات وأي أعمال أو إعتدائات تطال منازل المواطنين أو تمس حقوقهم وممتلكاتهم مشددا في ذات الوقت لعقال الحارات على ضرورة الإبلاغ الفوري لأي أعمال تخل بالأمن والسكينة.
من جهته تحدث العقيد سمير الأشبط عن وأجبات ومسؤولية عقال الحارات في حاراتهم حيث أكد بأن العاقل يعتبر رجل الأمن في نطاق حارته وتقع عليه مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن فيها وتقديم الخدمات للمواطنين وتلمس إحتياجاتهم كما دعاهم إلى رفع اليقظة والحس الأمني وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي تحركات مشبوهة أو أي أعمال مخلة بالأمن والسكينة والإستقرار.
من جانبهم أكد عقال الحارات في مديرية صالة عن أستعدادهم الكامل للتعاون مع الأجهزة الأمنية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه لما في ذلك المصلحة العامة .
حضر اللقاء مدير إدارة شئون العقال المقدم رشاد القدسي
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