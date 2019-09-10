Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية على ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة حرض شمالي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

واستهدفت الغارات، مساء الإثنين، تجمعات للميليشيا الحوثية، في منطقة "كرس الوهاب"، وكرس "المعترض"، شرق مدينة حرض، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية. Advertisements كما استهدفت مواقع أخرى لميليشيا الحوثي الانقلابية، غربي المدينة ذاتها. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تقصف مواقع ميليشيا الحوثي بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.