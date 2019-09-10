شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مليشيا الحوثي تستهدف قرى شخب وما جاورها بقذائف الدبابات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر في شخب بقعطبة بمحافظة الضالع ان مليشيات الحوثيين استهدفت منطقة شخب وماجاورها غرب قعطبة بعدد من قذائف الدبابات والحقت أضرار بالغة بممتلكات المواطنين. ولم تذكر المصادر عن إصابات

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