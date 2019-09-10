شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم هو الأعنف للحوثيين على جبهة شخب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الحوثي هجوم هو الأعنف على مواقع اللواء30 مدرع والقوات المشتركة في جبهة شخب . وقالت مصادر عسكرية في اللواء 30 مدرع انه تم التصدي للهجوم وكسر الحوثيين وسقوط قتلى وجرحى منهم واجبارهم على التراجع. واشارت المصادر ان المواجهات مستمرة الى اللحظة.

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