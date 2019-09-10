شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة ايلان وكيل الشؤون الصحية توجه بسرعة انشاء مركز لمواجهة حمى الضنك في محافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز.. وفاء المطري

وجهت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية علـّۓ سرعة إنشاء مركز لمواجهة حمى الضنك وإيجاد التمويل اللازم لتشغيله بهدف تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى لا سيما أن الحالات المؤكدة المصابة بحمى الضنك بلغت 290 حالة أغلبها من مديرية صالة ، جاء ذلك خلال ترأسها اجتماع صباح اليوم ضم مدراء مكاتب الصحة والمستشفيات في مديريات المحافظة ،

وناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بالوضع الصحي في المحافظة، وآليات الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ، وطرق مواجهة الأمراض والأوبئة المنتشرة وفي مقدمتها حمى الضنك والكوليرا.

كما اكد الاجتماع علـّۓ ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود بين مكاتب الصحة والمستشفيات في المديريات والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الأمراض والأوبئة للحد مـِْن انتشارها والقضاء عليها ، والاستفادة من دعم الجهات المانحة بخصوص ذلك ،

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ووجهت الدكتورة إيلان عبدالحق مدراء المستشفيات بتحديد الأولويات المهمة، بالتوازي مع إيجاد البدائل المتاحة للحفاظ على استمرارية العمل في أهم أقسام جميع مستشفيات المحافظة لتقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب .

وأقر الاجتماع تشكيل لجان من المستشفيات لوضع دراسات وعرضها على المنظمات الصحية العالمية، والاستفادة من تجربة مستشفى خليفة العام في مدينة التربة بذلك،

كما أوصى الاجتماع بأهمية تفعيل دور بنك الدم المركزي في المحافظة واعتباره مرجعية رئيسية لكافة المستشفيات وبنوك الدم فيها ، على أن يقوم مدير بنك الدم بعمل دراسة وآلية لتسهيل الأعمال والتنسيق مع قيادة المحافظة لإيجاد الدعم اللازم ، وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوضع الصحي في المدينة " الأشغال - المياه - صندوق النظافة والتحسين" ، بالإضافة إلى تحديد اجتماع دوري لمناقشة مستجدات الوضع الصحي في المحافظة .

-حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للمركز الوطني للسكان في وزارة الصحة الدكتور راجح المليكي ومدير عام وحدة السياسات الصحية في الوزارة الدكتور منصر العسلي .