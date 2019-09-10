شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يبشر بمتغيرات طارئة .. حان الوقت لهذا الطرف الثالث ان يظهر ويخلص الشعب من تنازلات الشرعية وعبث بقية الأطراف !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق بأن الوقت حان لظهور الطرف اليمني الثالث الذي سيقف الى جانب الشعب اليمني ويرفض تنازلت الشرعية وعبث الاطراف الأخرى في الساحة اليمنية.

وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر أبابيل نت :حان الوقت لظهور طرف يمني ثالث يقف الى جانب اليمن ومعاناة شعبه.

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واضاف، طرف ثالث يرفض تنازلات الشرعية وعبث الأطراف الاخرى.. مشيرا بأن كل الظروف اليوم مهيئة لظهور هذا الطرف فأعداده في تزايد ولم يعد بحاجة الا الى القليل من التواصل والتنظيم.

وختم منشوره بقوله بأن الوقت حان ان يقول الشرفاءكلمتهم دونما وصاية لانقاذ البلاد.. ولم يكشف تفاصيل اكثر من هو الطرف وبقيادة من .