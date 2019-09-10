شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة للفتاة السعودية التي هربت إلى اليمن وطلبت اللجوء .. وكيف تعامل معها الحوثيون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هوية لسيدة سعودية قالوا أنها هربت من السعودية إلى اليمن .

وجاء في تفاصيل الحادثة ان السيدة تدعى " عائشة علي محمد المرزوق " مواطنة سعودية من مواليد عاصمة المملكة الرياض ، وصلت إلى مدينة صنعاء قبل شهرين وتطلب اللجوء من ما أسمته "العنف الاسري وقمع السلطات السعودية" و حاليا تنظر حكومة صنعاء في طلبها.

ولم يتسنى لنا في "الاتحاد نت " التأكد من صحة الخبر .