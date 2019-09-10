الاكثر مشاهدة - تقارب سعودي قطري مرتقب .. ومحاولة إماراتية لإنشاء تحالف إصلاحي حوثي .. وهذه أبرز النتائج

شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب سعودي قطري مرتقب .. ومحاولة إماراتية لإنشاء تحالف إصلاحي حوثي .. وهذه أبرز النتائج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي والكاتب اليمني الدكتور محمد جميح عن رغبة دولة الامارات في دفع حزب الاصلاح من خلال تصرفاتها الاخيرة نحو التحالف مع الحوثي ليتم شرعنة ضربه بحسب قوله . وقال جميح في تغريدة له :أحد بواعث تصرفات الإمارات الأخيرة باليمن يكمن في رغبتها في دفع الإصلاح للتحالف مع الحوثي ليسهل إقناع السعودية بضربه، فيغدو الإصلاح بلا غطاء والمملكة بلا حليف. Advertisements ​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​ وأصاف: ما ينبغي أن يدركه الأشقاء بالإمارات أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تقارب سعودي-قطري بدلاً من التقارب الحوثي-الإصلاحي المنشود.

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