الاكثر مشاهدة - مليشيا الحوثي تعلن مقتل قائدها في ضربة مباغتة غرب اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن مقتل قائدها في ضربة مباغتة غرب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي اعترفت بمقتل قائد جبهتها في جبهة مديرية حرض، محافظة حجة، خلال معارك ضارية مع قوات الجيش اليمني.

وشيعت المليشيا، اليوم الثلاثاء، القيادي الحوثي العقيد ركن أحمد عبدالودود العستوت، في مدينة ذمار ضمن عشرات القتلى الذين شيعتهم الجماعة. Advertisements ​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​

وأفادت المصادر أن المليشيا شيعت، جثامين أربعة من قتلاها الذين لقوا مصارعهم في جبهات القتال بمحافظات الضالع وصعدة وحجة بينهم العستوت والجبجبي.

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيا شيعت خلال اليومين الماضيين عشرات القتلى من عناصرها بينهم سبعة قيادات بارزة.

وتكتظ ثلاجة مستشفى ذمار العام بجثث مئات القتلى الحوثيين، في وقت وصلت فيه جثث عشرات آخرين إلى مستشفى الثورة العام بمحافظة إب والذين لقوا مصرعهم في جبهات الضالع.

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