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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الدبعي: 5 بنود لحل تمرد الانتقالي.. إقالة وزيرين ومحافظ ومنصب رفيع للمجلس في الرئاسة

نشرت ألفت الدبعي أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز وعضو لجنة صياغة الدستور، خمسة بنود لحل الأزمة بين الحكومة الشرعية وانقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

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وفي منشور لها على "فيسبوك" اطلع عليه "المشهد الخليجي"، بأن هذه البنود تعتبر في تصورها من أهم بنود الوساطة الناجحة لحل مشكلة انقلاب المجلس الانتقالي على الشرعية.

وفيما يلي نصها:

1-ان يتم إخراج معسكرات الحزام الأمني والحماية الرئاسية إلى الجبهات خارج عدن وبقية المدن بحيث يكون تمركزهم في الجبهات بعيدا عن المدن.

2- يتم تعين محافظ جديد لعدن بشكل توافقي بين المجلس الأنتقالي والحكومة الشرعية ويتم الاكتفاء بادارة عدن وبقية المحافظات الجنوبية عبر الأمن والشرطة من مجموعة من الضباط المتخصصين من مختلف مناطق الجنوب الذين ظلوا في بيوتهم ولم يكونوا جزء من الأحزمة الأمنية أو قوات الحماية الرئاسية.

3- أن يتم تغيير وزير الداخلية ووزير الدفاع الحاليين بشخصيات مهنية متوافق عليها بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بحيث تكون مهمتهم الأولى هو إعادة بناء الجيش والأمن وفق معايير مخرجات الحوار الوطني وأسس الدولة الاتحادية.

4- أن يتم تعين ممثل عن المجلس الانتقالي ضمن الهئية الاستشارية للرئيس هادي ويعاد تصحيح تمثيل هذه الهئية بما يضمن تواجد للنساء والشباب وفقا للمخرجات وتفعيل عمل هذه الهئية عبر صياغة لائحة منظمة لها بحيث تكون اجتماعاتها بشكل منتظم و من أهم مهامها هذه الهئية التوافق على أهم القضايا التي تحتاج إلى توافق حولها في إدارة المرحلة القادمة وبما يساعد الرئيس على اتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ على وحدة مكونات الشرعية وبما يساعدها على استكمال مهام المرحلة وإنهاء كافة مظاهر الانقلاب في البلاد.

5- إعلان صريح من المجلس الانتقالي بالقبول بمرجعية مخرجات الحوار الوطني وأسس الدولة الاتحادية كإطار ناظم لأي حوار مع بقية المرجعيات المعتمدة.