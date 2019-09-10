شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يظهر قبل قليل في هذا المكان .. ويوجه رسالة شخصية للإمارات.. وقناة المسيرة تعلن الخبر... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر عبد الملك الحوثي، قبل قليل على قناة المسيرة التابعة لجماعته، مشددا على الاستمرار في مواجهة ما وصفه بالعدوان وعدم الخضوع له مهما بلغت التضحيات واشتد القصف، مشيرا إلى أن شعار اليمنيين سيظل دائما وأبدا "هيهات منا الذلة".

ومن منطلق مبدأ التقية لدى الجماعة، حاول الحوثي تصوير الإمارات أنها شريك مع السعودية في حربها على جماعته، مع أن الواقع مغاير لذلك ، تماما، بعد حرف الإمارات بوصلة العداء تجاه الشرعية في مناطق جنوب اليمن.

وخاطب الحوثي في كلمة تلفزيوينة "أمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات بالقول: مهما قصفتم وحاصرتم وارتكبت من جرائم ومهما كان حجم التضحيات التي نقدمها فلن نخضع لكم وسنتمسك دائما وأبداً بهيهات منا الذلة"، بحسب قناة "المسيرة".

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وأضاف "حريتنا دين ندين به وعزتنا إيمان وكرامتنا قيم ولا يمكن التفريط بأي من ذلك في مزاد المساومات السياسية"، مشيرا إلى أن "مواقف اليمنيين تجاه القضايا الكبرى هي مواقف مبدئية بدءا من القضية الفلسطينية والمناهضة للهيمنة الأمريكية والاستعمارية" على حد قوله.

وأدان زعيم الجماعة "كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي وما تتعرض له إيران ولبنان وفلسطين وسوريا والبحرين، وما يتعرض له المسلمون في بورما وكشمير والصين، ومساعي التفرقة والشقاق وإثارة البغضاء تحت عنوانين عرقية وطائفية ومناطقية" بحسب كلامه.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.