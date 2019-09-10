شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة وسط زنجبار وانهيارات واسعة في صفوف الانتقالي والسيد ينقلب على الامارات.. والشرعية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، أن انهيارات كبيرة تشهدها صفوف المليشيات الإماراتية .

وأوضح الحسني في تغريدة رصدها، محرر "بويمن" إن مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات "لم يتبقى لهم من مناطق الجنوب زنجبار وعدن والجيش في حالة تأهب".

قد يهمك ايضاً:

- فيصل القاسم يحرج اليمنيين ويتحداهم أن يفعلوا هذا الأمر في وجه الإمارات.. وسيل من الردود تثير غضب الذباب!

- شاهد ” إيفانكا ترامب ” كيف تتناول الفراولة..؟! (فيديو)

- شاهد : فنانة شهيرة بالغة الجمال تعلن حاجتها لزوج ‘‘رعوي عفط’’ وترفض 7 شباب تقدموا لخطبتها لسبب لا يخطر على بال (صورة)

Advertisements

- فضحية مدوية .. تسريب (فيديو فاضح) من أحد فنادق دبي يكشف عن كاميرات سرية لابتزاز الزوار .. وضاحي خلفان يكشف المستور





إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قيادات في مليشيات الإنتقالي في زنجبار وأبين.

وقال مصدر عسكري "أن اشتباكات عنيفة تجري شرق مدينة زنجبار بين مليشيا عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني في أبين ومليشيا أبو ياسر اليافعي القيادي المليشياوي الجديد الذي تريد الامارات تعيينه قائد للحزام الأمني بديلا للسيد".