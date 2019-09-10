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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
مارست مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً تصعيداً جديداً على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.
ويأتي هذا بعد مضي 24 ساعة من إنتهاء الإجتماع السادس للجنة إعادة الإنتشار في الحديدة التي عقدت على متن السفينة الأممية في المياه المفتوحة.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة المتمركز شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية بشكل مكثف وعنيف.
وأضافت المصادر أن المليشيا استخدمت بالتزامن مع الهجوم قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر.
في الوقت الذي استهدفت المواقع بالأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف.
وأشارت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تصدوا للهجوم الواسع وكبدوا عناصر المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، وتقوم القوات المشتركة في هذه الأثناء بعمليات تمشيط واسعة لتعقب بقية المجاميع الحوثية التي لاذت بالفرار.
وارتفعت وتيرة الخروقات الحوثية في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست المليشيات خلالها التصعيد المتواصل في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 24 من اجتماع لجنة انتشار الحديدة.. تصعيد حوثي جديد على "المشتركة" بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.