بعد 24 من اجتماع لجنة انتشار الحديدة.. تصعيد حوثي جديد على "المشتركة" بالحديدة 

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

مارست مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً تصعيداً جديداً على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.



ويأتي هذا بعد مضي 24 ساعة من إنتهاء الإجتماع السادس للجنة إعادة الإنتشار في الحديدة التي عقدت على متن السفينة الأممية في المياه المفتوحة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة المتمركز شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية بشكل مكثف وعنيف.

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وأضافت المصادر أن المليشيا استخدمت بالتزامن مع الهجوم قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر.

في الوقت الذي استهدفت المواقع بالأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف.

وأشارت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تصدوا للهجوم الواسع وكبدوا عناصر المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، وتقوم القوات المشتركة في هذه الأثناء بعمليات تمشيط واسعة لتعقب بقية المجاميع الحوثية التي لاذت بالفرار.

وارتفعت وتيرة الخروقات الحوثية في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست المليشيات خلالها التصعيد المتواصل في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن.