بالصور.. وكيل تعز يلتقي منظمة"سوليداريتي" الدولية  ويؤكد تذليل أعمال المنظمات الإنسانية 

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب تعز - الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي تذليل السلطة المحلية لكافة اعمال ومهام وأنشطة المنظمات العاملة في المجال الإنساني.



جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء السيد لويس ، المسؤول الميداني لمنظمة التضامن الدولي سوليداريتي (Solidarites international).

Advertisements

وناقش اللقاء انشطة المنظمة وتدخلاتها الإنسانية في قطاعات المياه والاصحاح البيئي بحضور وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي ومدراء عموم مديريات المدينة المظفر والقاهره وصاله.

وثمن وكيل أول المحافظة جهود المنظمة خلال الفترة الماضية في عدد من مديريات محافظة تعز . مشيرا الى أن مدينة تعز بحاجة لمزيد من التدخلات في مختلف القطاعات ، داعيا المنظمة إلى فتح مكتب لها داخل مدينة تعز.

من جانبه اشار ممثل المنظمة إلى عزم المنظمة توسيع أنشطتها وتدخلاتها لتشمل مديريات المدينة . مستعرضا نتائج لقائه بمدراء عموم التخطيط والتعاون الدولي ، والمياه ، والصحة والذي خُصص لمناقشة التدخلات المحتملة للمنظمة في مديريات المدينة ، بعد استكمال كافة المسوحات الميدانية والتي تم الانتهاء منها في شهر ابريل الماضي.

إلى ذلك، أكد مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي أن الأوضاع الإمنية شهدت تحسنا كبيرا في مديريات المدينة ، وكذا مديرية الشمايتين ، مطمئنا المنظمة ، وجميع المنظمات الدولية بأن محافظة تعز تشهد استقراراً كاملاً ، في ظل وجود جهاز أمني قوي استطاع التغلب على جميع التحديات الأمنية ،وتحقيق الأمن والاستقرار في عموم المديريات المحررة.

حضر اللقاء العميد عبده البحيري مدير الاستخبارات العسكرية ، والاستاذ نبيل جامل مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي ، والاستاذ عزوز السامعي مدير عام البحوث والتدريب بديوان عام المحافظة.