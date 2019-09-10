الهلال الأحمر الإماراتي يسارع في الإستجابة لمكافحة وباء حمى الضنك بيختل 

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

سارعت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" في الإستجابة لمكافحة وباء حمى الضنك الذي عاد بالإنتشار مهدداً حياة مئات الأسر في منطقة يختل الساحلية غربي اليمن.



وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن الهلال تلقى في الساعات الماضية نداء استغاثة جديد من القطاع الصحي بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز عن عودة إنتشار وباء حمى الضنك في منطقة يختل ذات الكثافة السكانية.

وأضاف أن الهلال وترجمة للإهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات بالقطاع الصحي في اليمن ، سارع اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر بالإستجابة وسلم المركز الصحي في يختل الكميات والأصناف المطلوبة من الأدوية والمحاليل المخبرية لمكافحة وإنقاذ حياة أبناء المنطقة والأسر النازحة لديهم، من هذا الوباء..

Advertisements

وأكد أن حملة مكافحة الأوبئة الفتاكة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدعم من دولة الإمارات مستمرة بذات الوتيرة العالية في مختلف المناطق والمديريات المحررة في الساحل الغربي اليمني.

من جانبه أثنى مدير المركز الصحي في يختل الدكتور محمد الشاذلي على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي ومختلف القطاعات الأخرى وعلى وجه الخصوص تلك التي تمس حياة المواطنين.

وقال الشاذلي : وجهنا نداء استغاثة بعد تزايد حالات الإصابة بوباء حمى الضنك ، وكما كان متوقعا جاءت الإستجابة السريعة من الهلال الأحمر الإماراتي والذي مدنا كعادته بالأدوية والمحاليل المخبرية اللازمة والتي ستمكن المركز من استقبال الحالات ومعالجتها..

وفي ذات السياق عبر الكادر الطبي في المركز وعدد من أهالي البلدة عن بالغ الشكر والإمتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدين أن الهلال الأحمر الإماراتي هو السباق بمساعداته العلاجية والإغاثية والإنسانية وتطبيع الحياة في منطقتهم منذ تحريرها من قبضة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا. يشار إلى أن دولة الإمارات قدمت عبر ذراعها الإنسانية دعما نوعياً على فترات مختلفة ، في إطار جهودها للتصدي لوباء ( حمى الضنك) في محافظة تعز بشكل عام.

وأفتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أكتوبر العام الماضي قسم مكافحة حمى الضنك في مستشفى الثورة العام بمدينة تعز – مركز محافظة تعز- بعد تأهيله وتزويده بالأدوية والمحاليل المخبرية فضلا عن مستحقات الكادر العامل لمدة شهر ليتمكن من تقديم الخدمات المجانية للمواطنين.