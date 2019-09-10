شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أول تعليق للقيادي المؤتمري ”عصام شريم” بعد مغاردته مصر والدولة التي لجأ إليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر الدكتور عصام شريم، عضو مجلس الشورى اليمني، عن امتنانه الكبير لك من تضامن معه، بعد مغادرته جمهورية مصر العربية بسبب ضغوطات إماراتية لترحيله من مصر، لـ مهاجمته دولة الإمارات العربية عقب قصفها للجيش الوطني في عدن وأبين.





وقال شريم في تغريدة على حسابه بتويتر، رصدها المشهد اليمني: "غمرتوني بكثير من الحب والثناء وشعرت بكل واحد منكم كانه واحد من أسرتي شعوري لايوصف".

وأضاف شريم، بأنه بخير ويسكن بمنطقة تشبه إب في إشارة للحبشة، "انا بخير وفي بلاد تشبه الى حد كبير اللواءالاخضر الجميل إب الحبيبه بجبالها وامطارهاوخضرتها وحتى طعم القات فيها لكم مني كل الشكروالحب والف شكر".

ولمح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العاصم عصام شريم، السبت، إلى مساعي لجهات لم يسمها لترحيله من مقر إقامته المؤقتة في مصر على خلفية مواقفه من تمرد "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات في عدن.

وقال الدكتور عصام شريم، عضو مجلس الشورى، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام: "نعشق مصر العروبة والتاريخ لكن يبدوا أن هناك من يسعى لأن يحرفنا بعيدا عنها".

غمرتوني بكثير من الحب والثناءوشعرت بكل واحدمنكم كانه واحد من اسرتي شعوري لايوصف انا بخير وفي بلاد تشبه الى حد كبير اللواءالاخضر الجميل اب الحبيبه بجبالها وامطارهاوخضرتها وحتى طعم القات فيها لكم مني كل الشكروالحب والف شكر — Dr Esam sharem د.عصام شريم (@EsamAli13939191) September 9, 2019

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Dr Esam sharem د.عصام شريم@EsamAli13939191

غمرتوني بكثير من الحب والثناءوشعرت بكل واحدمنكم كانه واحد من اسرتي شعوري لايوصف انا بخير وفي بلاد تشبه الى حد كبير اللواءالاخضر الجميل اب الحبيبه بجبالها وامطارهاوخضرتها وحتى طعم القات فيها لكم مني كل الشكروالحب والف شكر

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غمرتوني بكثير من الحب والثناءوشعرت بكل واحدمنكم كانه واحد من اسرتي شعوري لايوصف انا بخير وفي بلاد تشبه الى حد كبير اللواءالاخضر الجميل اب الحبيبه بجبالها وامطارهاوخضرتها وحتى طعم القات فيها لكم مني كل الشكروالحب والف شكر — Dr Esam sharem د.عصام شريم (@EsamAli13939191) September 9, 2019

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