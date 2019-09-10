كشف المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، الفارق بين شعب الجنوب العربي، وشعب اليمن.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "مدينتان وشعبان. شعب خرج متمسكا بعروبته في عدن هو شعب الجنوب العربي. وشعب خرج عن عروبته في صنعاء هو شعب اليمن".
وقام العشرات في شوارع صنعاء بنسخ بعض الطقوس الإيرانية، ورفعوا رايات الملالي في واقعة آثارت استغراب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعة صنعاء.. لقور يوضح الفارق بين شعب الجنوب واليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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