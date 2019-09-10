بعد واقعة صنعاء.. لقور يوضح الفارق بين شعب الجنوب واليمنيين

كشف المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، الفارق بين شعب الجنوب العربي، وشعب اليمن.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "مدينتان وشعبان. شعب خرج متمسكا بعروبته في عدن هو شعب الجنوب العربي. وشعب خرج عن عروبته في صنعاء هو شعب اليمن".

وقام العشرات في شوارع صنعاء بنسخ بعض الطقوس الإيرانية، ورفعوا رايات الملالي في واقعة آثارت استغراب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي.