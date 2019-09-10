السلطة المحلية بعدن: الايرادات الفرعية تذهب الى جهات مجهولة منذ الاحداث الاخيرة

قال بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة عدن ان الايرادات الفرعية الخاصة بالصناديق المحلية للمحافظة تذهب الى جهات غير معلومة منذ الاحداث الاخيرة .
وقال مسئولون في الدائرة المالية بقيادة السلطة المحلية في بيان لهم وتلقته صحيفة "عدن الغد" ان جميع الايرادات الفرعية وبينها رسوم تحسين المحافظة وايجارات الاسواق العامة وخلافها باتت تذهب الى جهات غير معلومة.
واشار المسئولون في بيانهم ان السلطة المحلية ان جهات اخرى باتت تقوم بعملية التحصيل لكل هذه الايرادات وتحديدا الايرادات التي تُفرض على ضرائب القات والبضائع التجارية والاسواق.
واوضحوا ان مثل هذه الاستحداثات الجديدة تهدد بتوقف كلي لنشاط السلطة المحلية بعدن كون ان هذه المصادر كانت واحدة من اخر المصادر المالية لتمويل نشاط السلطة المحلية بعدن.
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