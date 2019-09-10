تركيب اعمدة انارة بالطاقة الشمسية في شوارع عدن(صور)

بدأت فرق خاصة بتركيب اعمدة انارة تعمل بالطاقة الشمسية في شوارع العاصمة عدن. وبدأت الاعمال في عدد من شوارع المدينة الرئيسية اليوم الثلاثاء. وأشاد سكان بالمدينة بهذه الاعمال التي ينتظرها المواطن منذ سنوات . Advertisements وبحسب المصادر فإن هناك خطة لتركيب وتشغيل الانارة بالطاقة الشمسية في كافة الشوارع الهامة والرئيسية في العاصمة .

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