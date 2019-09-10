الاكثر مشاهدة - العدو اللدود لمحمد بن زايد يتوعده بعقوبة قاسية بسبب هذا التصرف المستفز

شكرا لقرائتكم خبر عن العدو اللدود لمحمد بن زايد يتوعده بعقوبة قاسية بسبب هذا التصرف المستفز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني دولة الإمارات باستخدام موانئ البلاد دون أذن من اللحكومة اليمنية. وقال الجبواني في تغريدة على موقع "تويتر" ان الامارات تقوم بجلب الاسلحة لمن أسماهم بـ"المتمردين" في عدن عبر الموانئ. Advertisements ​​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​ واشار إلى أن الإمارات تقوم بتسيير رحلات من وإلى مطار الريان بالمكلا بدون تنسيق مع وزارة النقل. واختتم قائلا: "سنبحث تجاوزات الإمارات قريبا مع منظمة إيكاو والمنظمة البحرية والهيئات الدولية ذات الصلة".

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