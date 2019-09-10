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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مسؤول اماراتي رفيع يصل الى هذا المطار اليمني .. شاهد من كان باستقباله .."صور"

اتهم وزير النقل في الحكومة الشرعية، صالح الجبواني، دويلة الإمارات باستخدام موانئ الجمهورية اليمنية لجلب الأسلحة للمتمردين الانفصاليين في عدن. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : فتاة سعودية تفر إلى اليمن وتطلب اللجوء وتكشف عن مفاجأة صادمة .. شاهد كيف تعامل معها الحوثيون.. «صور عاجـــل : "بن سلمان" يعلن عن قرار مصيري .. والشعب السعودي يترقب ما الذي سيحدث !؟ عـــــاجـــــل : إعلان طارئ عن عزل الامير " تميم بن حمد " وتشكيل مجلس أعلى لإدارة شئون قطر ..ما الذي حدث ؟ • ليس محمد بن سلمان ..العسيري يفجر مفاجأة ويكشف عن اسم قائد فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي .. والمطرب يعترف كيف تم تقطيعه وما الذي حدث على الطاولة قبل قتله ..شاهد الاعترافات المروعة • الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا لجميع المسلمين .. Advertisements • عاجـــل : السعودية تعلن اسقاط طائرة ايرانية اثناء تحليقها في هذا المكان ..تطورات طارئة إعلامي عُماني يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث في الإمارات (فيديو) عـــــاجـــــل : شاهد اول صورة للفتاة السعودية التي هربت إلى اليمن وطلبت اللجوء .. ---------------------------------------- وقال الجبواني في تغريدة على" تويتر " بدأت الإمارات خلال الأيام الماضية بتسيير رحلات من وإلى مطار الريان بدون أي تنسيق مع وزارة النقل، وهي تقوم أيضاً باستخدام موانئ البلاد لجلب الأسلحة للمتمردين في عدن. وأضاف قريباً سنضع هذه التجاوزات على سيادة الدولة على طاولة الإيكاو والمنظمة البحرية الدولية والهيئات الدولية ذات العلاقة. وكان مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، نشر على " تويتر" صورة لإماراتي يودع إماراتي في مطار يمني، ما تجعل اليمنيين يتحركوا على كافة المستويات لإسقاط غطرسة هذه الدولة التي جاءت للاحتلال وليس لاستعادة الشرعية. وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات العربية المتحدة بدعم المتمردين الانفصاليين في محافظات إقليم عدن الذين يحاربون الحكومة المعترف بها دوليا من أجل فصل جنوب اليمن عن شماله.

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