شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يحرج اليمنيين ويتحداهم أن يفعلوا هذا الأمر في وجه الإمارات.. وسيل من الردود تثير غضب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم الاعلامي فيصل القاسم ، تساؤلا محرجا لليمنيين، عن تاريخهم وحاضرهم، وكيف بإمكانهم دحر الغزاة والمعتدين عن بلادهم.

ففي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال القاسم: "‏كثيراً ما تسمع ان اليمن مقبرة الغزاة وان اليمنيين سيفعلون كذا وكذا... هل فعلاً ان اليمنيين سيفعلون كذا وكذا وسيحولون اليمن الى مقبرة غزاة جديدة".

قد يهمك ايضاً:

- فيصل القاسم يحرج اليمنيين ويتحداهم أن يفعلوا هذا الأمر في وجه الإمارات.. وسيل من الردود تثير غضب الذباب!

- شاهد ” إيفانكا ترامب ” كيف تتناول الفراولة..؟! (فيديو)

- شاهد : فنانة شهيرة بالغة الجمال تعلن حاجتها لزوج ‘‘رعوي عفط’’ وترفض 7 شباب تقدموا لخطبتها لسبب لا يخطر على بال (صورة)

Advertisements

- فضحية مدوية .. تسريب (فيديو فاضح) من أحد فنادق دبي يكشف عن كاميرات سرية لابتزاز الزوار .. وضاحي خلفان يكشف المستور





وبنبرة الاستغراب يضيف القاسم: " أم إنهم مشتتون هائمون على وجوههم ضائعون بلا هدف، يتقاذفهم الغزاة وهم مغلوب على امرهم كان الله في عونهم؟".

وقد تفاعل عشرات المغردين، يمنيين وعرب مع تغريدة القاسم ، وردوا على تساؤله، مؤكدين بأن اليمن هي بكل تأكيد، وما حال اليمنيين اليوم، إلى حالة مؤقتة، سيلتم شملهم عم قريب ، ويدحرون الغزاة والطامعين ببلادهم وخيراتها.

وتأتي تغريدة القاسم ، بالتزامن مع تصاعد أطماع دويلة الامارات المارقة، في اليمن، وخروجها بكل تبجح لتحدي اليمنيين وتاريخهم المجيد.