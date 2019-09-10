شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تعيد ضبط بوصلتها في اليمن وتتقدم بطلب جديد الى الرئيس هادي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب البيان الرسمي المنفرد الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن تصعيد المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في جنوب اليمن .. شهدت مواقف مسؤولين إماراتيين تغيرا ملحوظا بعد تأكيده على وحدة اليمن وإصراره على ارجاع مؤسسات الدولة وعودة الحكومة الشرعية الى عدن.

فقبل صدور البيان المشترك الأخير.. وعقب البيان السعودي بدأت سياسية الامارات في الشأن اليمني تتغير واتجهت إلى اعادة ضبط بوصلتها بالاتجاه الصحيح المتماشي مع اهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن وتغيير مطالبها.

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حيث طالب الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، الرئيس عبدربه منصور هادي، بإبعاد الفاسدين والطائفيين عن حكومة الشرعية.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "الخلل في الشرعية ويجب تقويهما بدون أن تتغير بعد الوجوه الحزبية في الشرعية فلا يتغير شي الرئيس عبدربه أن كان القرار لا يزال بيده فعليه أبعاد الفاسدين والطائفيين نتحدث لمصلحة المنطقة ووجهة نظرنا مع كثير من الإخوة متطابقة".

لكن هذا التغير سرعان ما ذاب بعد البيان المشترك، الذي نشره وكالة الانباء السعودية، واس، والذي جاء وفق كثيرين، وحتى في نظر الحكومة الشرعية، مناقضا تماما للبيان السعودي المنفرد.