شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صورة.. إماراتي يودع إماراتي بمطار يمني والحكومة تيهم الإمارات باستخدام الموانئ لجلب السلاح للتمرد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اتهم وزير النقل في الحكومة الشرعية، صالح الجبواني، دويلة الإمارات باستخدام موانئ الجمهورية اليمنية لجلب الأسلحة للمتمردين الانفصاليين في عدن.
وقال الجبواني في تغريدة على" تويتر " بدأت الإمارات خلال الأيام الماضية بتسيير رحلات من وإلى مطار الريان بدون أي تنسيق مع وزارة النقل، وهي تقوم أيضاً باستخدام موانئ البلاد لجلب الأسلحة للمتمردين في عدن.
وأضاف قريباً سنضع هذه التجاوزات على سيادة الدولة على طاولة الإيكاو والمنظمة البحرية الدولية والهيئات الدولية ذات العلاقة.
وكان مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، نشر على " تويتر" صورة لإماراتي يودع إماراتي في مطار يمني، ما تجعل اليمنيين يتحركوا على كافة المستويات لإسقاط غطرسة هذه الدولة التي جاءت للاحتلال وليس لاستعادة الشرعية.
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات العربية المتحدة بدعم المتمردين الانفصاليين في محافظات إقليم عدن الذين يحاربون الحكومة المعترف بها دوليا من أجل فصل جنوب اليمن عن شماله.
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