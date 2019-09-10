نيران الحوثي تجدد استهداف مواقع "المشتركة" في الطور بالدريهمي بالحديدة 

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استهدافها لمواقع القوّات المشتركة في منطقة الطور الواقعة بمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.



وأفاد مصدر عسكري، بشن المليشيات عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات في المنطقة مستخدمة مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب المصدر فقد قصفت عناصر المليشيات مواقع القوات مستخدمة مدافع الهاون الثقيلة عيار 82 مدفعية الهاوزر والأسلحة المتوسطة عيار دوشكا 12.7 وسلاح عيار 14.5.

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وتشن مليشيات الحوثي قصف مستمر على مواقع القوات المشتركة، منتهكة الإتفاقات الأممية القاضية بالوقف الكلي لإطلاق النار وإفساح المجال للحل السلمي لتجنيب المدنيين الحرب، غير أن المليشيات زادت من معاناة المدنيين بقصفها على الأحياء السكنية بالتزامن مع استمرارها في استهداف القوات المشتركة.

وواصلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة تفكيك كميات من الألغام والقذائف التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن.

فيما لايزال العمل جارياً لإستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة التي تنتشر بشكل كبير.

وسبق أن قامت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بتفكيك وانتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مختلف مناطق محافظة الحديدة وتم تفجيرها في وقت لاحق.

وسقط مئات من المدنيين ضحايا بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات في الأحياء السكنية والقرى والمزارع وفي منازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة