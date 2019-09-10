حقوقي يحذر من النهب والبسط على الأراضي في تعز 

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب تعز - الخليج 365

حذر الحقوقي أكرم الشوافي، اليوم الثلاثاء، من النهب والتقطع والبسط على الأراضي في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



وكتب الشوافي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "في تعز لاتفكر من بعد المغرب إنك تخرج من بيتك وبحوزتك جوال أو مبالغ نقدية أو أي شي ثمين".

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وتابع "فهناك كثير من العيون الساهرة تتربص بك مهمتها التقطع والنهب، أكثر من عشرين حالة تم تسجيلها خلال أقل من اسبوع في مربع التحرير الأسفل وعصيفرة ووداي القاضي والمسبح".

ومضى "يقوم مسلحون بالتقطع للمواطنين ونهب ما بحوزتهم بقوة السلاح، ولا تحرك لسلطة الواقع في المدينة لضبط الجُناة أصحاب السوابق والمعروفين لديهم خاصة شلة التحرير الأسفل".

وقال "احذروا .. وحذِروا .. كي لاتكونوا ضحايا البلطجة والإنفلات الممنهج".

وأشار إلى أن "المرحلة .. مرحلة نهب والبسط ع الأراضي في تعز".