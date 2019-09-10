فرق المشتركة الهندسية تفكك كميات الألغام الحوثية جنوب الحديدة 

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
واصلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة تفكيك كميات من الألغام والقذائف التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن.
فيما لايزال العمل جارياً لإستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة التي تنتشر بشكل كبير.
وسبق أن قامت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بتفكيك وانتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مختلف مناطق محافظة الحديدة وتم تفجيرها في وقت لاحق.
وسقط مئات من المدنيين ضحايا بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات في الأحياء السكنية والقرى والمزارع وفي منازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران جددت قصفها واستهدافها العنيف على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة ، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر ظهر اليوم الثلاثاء.
وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة من عيار 23 والمتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح البرجنيف .
وفي ذات السياق تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم واسع شنته عناصر المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية ، وكسرت الهجوم ودحرت عناصر المليشيا التي هاجمت المواقع.
وتقول المصادر العسكرية إن عناصر المليشيات تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد ، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار بعد تلقيها ضربات موجعة من قبل أبطال القوات المشتركة
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