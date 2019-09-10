توزيع مستلزمات رياضية لـ150 فريق ونادي رياضي بمأرب

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

وزع علي محمد الفاطمي وكيل محافظة مأرب، بمعية مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان وعدد من مدراء المديريات، مستلزمات رياضية لـ(150) فريق ونادي رياضي بمديريات المحافظة.

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وشمل التوزيع كلا من مدينة حريب ، والجوبة، ومأرب الوادي، مقدمة من مكتب الشباب و بدعم من صندوق النشئ.

وخلال التدشين أعلن مدير عام مكتب الشباب والرياضة عن خطة المكتب لاقامة مناشط وفعاليات رياضية عديدة بمناسبة الأعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ومنها إقامة اربعة بطولات رياضية.

كما أكد الوكيل الفاطمي ،أن الإهتمام بالشباب وتوعيته بالمفاهيم والقيم الوطنية أمانة يجب الوفاء بها من قبل المسؤلين في السلطة المحلية ومكاتب الشباب والتربية والثقافة وفروعها بالمديريات بهدف الحفاظ عليهم من الضياع والانحراف أوالوقوع فريسة التعبئة الخاطئة تخدم اجندة تدميرية للوطن والمجتمع اليمني .

ولفت الى ان القيادة السياسة والسلطة المحلية بالمحافظة ستظل العون والسند في اقامة المشاريع والانشطة الرياضية التي تمثل للشباب ملاذا وحصنا لتنمية مواهبهم وحمايتهم من الافكار والمشاريع الهدامة.