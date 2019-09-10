بالفيديو.. نجل أحد المشاركين بالعملية يكشف دور الجيش الجنوبي بمساعدة  المصريين لفك حصار صنعاء

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

قال عبد الرحمن شكري، رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب، والقيادي في المقاومة الجنوبية، إن والده "شكري الصبيحي" وكان قيادي في الجيش الجنوبي ذهب مع الجيش المصري مع مجاميع كبيرة إلى صنعاء وجرح هناك بسبع رصاصات، ولو ما كانت القوات الجنوبية ساعدت الجيش المصري كان سيموت منه أكثر من ذلك.



وأكد شكري لـ"الخليج 365"، أن أبيه أشترك في عملية صلاح، وهي عملية تنسيق مع الجنوبيين لمساعدة الجيش المصري في فك الحصار عن صنعاء والمسمى بحصار السبعين، وكان كل الجيش الذي ساعد في فك الحصار جنوبي، وتمركزت تلك القوات عند أطراف صنعاء، وذلك لأن الجيش اليمني كان في الصباح مع الجمهورية وفي المساء يضرب المصريين من الخلف.

Advertisements

وأضاف رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب، أن الجيش الجنوبي وصل مع عبد الناصر حتى أطراف صنعاء، ولكن الكثيرين لا يعلمون شيئ عن التاريخ، مبينًا أن أباه كان يتمنى أن يموت ويدفن في مصر، وبالفعل دفن في القاهرة.