استفحال ظاهرة الحرابة الليلية في تعز مع غياب الأمن

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات _ الخليج 365
استفحلت ظاهرة الحرابة في محافظة تعز وسط اليمن، في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية عن مزاولة مهامها هناك.
وأفادت مصادر أمنية بتعز أن عصابات مسلحة، باتت تنتشر ليلاً في بعض مدخل أسواق الوليد وديلوكس والقبة وشارع التحرير وسط مدينة تعز، خيث يقومون باعتراض المواطنين ونشل الأموال والهواتف وإجبارهم على التنازل عنها بالقوة وتحت تهديد السلاح.
كما تنتشر عصابات مثلمة ليلاً في شوارع وأحياء منطقتي عصيفرة ووادي القاضي، شمالي مدينة تعز، وتقوم بنهب أموال وهواتف وسيارات المواطنين.
وبحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغات دائمة من المواطنين عن تعرضهم للنهب في تعز، غير إنها لا تتجاوب مع البلاغات اليومية.
وتشير المصادر إلى أن السبب عن عدم القيام بالواجب يعود إلى وجود حماية قوية من قبل قيادات عسكرية نافذة لعصابات التقطع والنهب في المدينة.
وتستدل المصادر على ذلك بإطلاق أجهزة الأمن عدداً من زعماء عصابات النهب والتقطع تنفيذاً لتوجيهات بعض قيادات في مليشيات الحشد الإخوانية بمبرر الحاجة لهم للمشاركة في معركة الحجرية.
ونشر ناشطون حقوقيون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، قصصاً حول التقطع والنهب الليلي في شوارع وأحياء وسط وشمال مدينة تعز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.