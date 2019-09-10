قوات الأمن بمأرب تدشن تدريب فريق غوص وإنقاذ خاص بـ"سد مأرب"

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أطلقت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، دورة تدريبية لفريق غوص سيتولى زمام الأمور بسد مأرب.
وسيتولى الفريق العمل على تحقيق سباحة آمنة للحد من حالات الغرق، الناجمة عن ممارسة السباحة بشكل خاطئ والمخاطرة في دخول مياه السد دون معرفة قواعد الغطس والسباحة.
وقال العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة، إن الدورة تهدف إلى تدريب 12 من أفراد قوات الأمن الخاصة على قواعد السباحة والغطس والغوص والإنقاذ والانتشال بهدف الحد من حوادث الغرق التي تكررت بشكل كبير خلال الفترات الأشهر الأخيرة نتيجة الإقبال المتزايد على زيارة السد والاستمتاع بالمناظر السياحية فيه.
وقال شعلان إن فريق الغوص الذين سيتم تدريبهم لمدة شهر كامل سيعملون على التواجد في أوقات الزيارة للسد خلال الصباح والمساء للإشراف على حماية السياح والزائرين وتقديم النصائح الإرشادية قبل السباحة وتحديد الأماكن المسموحة وغيرها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.