الحوثية تجدد قصف مناطق متفرقة من التحيتا جنوب الحديدة 

Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران قصفها واستهدافها العنيف على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة ، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر ظهر اليوم الثلاثاء. وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة من عيار 23 والمتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح البرجنيف . وفي ذات السياق تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم واسع شنته عناصر المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية ، وكسرت الهجوم ودحرت عناصر المليشيا التي هاجمت المواقع. وتقول المصادر العسكرية إن عناصر المليشيات تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد ، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار بعد تلقيها ضربات موجعة من قبل أبطال القوات المشتركة. Advertisements Advertisements

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