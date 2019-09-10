شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الله يعلن عن معركة كبرى بقيادة هذا الزعيم الإسلامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن خوض "معركة كبرى" بقيادة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.



وقال نصر الله، في ختام كلمة ألقاها بمناسبة الليلة الأخيرة من ذكرى عاشوراء، مساء أمس الاثنين: "نحن نخوض معركة كبرى وتحاول أمريكا وإسرائيل أن تحاصر مخيمنا"، وذلك حسب قناة "المنار".

وأضاف: "قائد مخيمنا اليوم هو الإمام خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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وتابع الأمين العام لـ "حزب الله": "الليلة وغدا سنقول لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، نحن قوم لا يمس بإرادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع".

تصريحات نصر الله تأتي على خلفية تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، الداعم الأبرز لـ "حزب الله"، واتهامها طهران بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.

المصدر: سبوتنيك