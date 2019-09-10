صنعاء تصحو صباح اليوم على حدث هو الاول من نوعه في تاريخها

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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيين يبكون الحسين على الطريقة الايرانية

اقامت مليشيا الحوثي مساء الاثنين بصنعاء مجالس عزاء حسينية بمناسبة يوم “عاشوراء” الذي تقدسه الطائفة الشيعية احياء لذكرى مقتل الحسين بن علي.

وقالت مصادر محلية ان القطاع النسوي لجماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الايراني نظمت امسيات حسينية “بكائية” في احياء صنعاء القديمة ومنطقة الجراف الشرقي وحي السنينة في العاصمة استضفن خلالها المئات من النساء في منازل قياديين حوثيين.

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وبحسب مصادر متوافقة، بداء القطاع النسوي للجماعة الاعداد لفعاليات احياء يوم عاشوراء _الذي يصادف العاشر من محرم من كل عام_ منذ بداية الاسبوع حيث نفذن زيارات ميدانية الى منازل الاهالي لحث النساء على ضرورة المشاركة في هذه الامسيات.

ونقل موقع “الثورة نت” عن احدى النساء المشاركات قولها، إن الجلسة تضمنت طقوس وصفتها بانها “غريبة ” ولم تشاهدها من قبل الا على شاشات التلفزيون في العراق وايران، حيث كانت الزينبيات “فتيات ينتمين الى السلالة ” يجهشن بالبكاء ويعزين يعضهن كما يحدث عندما تفقد العائلة احد ابنائها. حد قولها.

واضاف المصدر الذي طلب عدم التطرق الى هويته ان الفعالية تضمنت ايضا محاضرة القتها احدى الزينبيات سردت فيها تفاصيل مقتل الحسين وما عاناه اهل بيته بعد مقتله، حد زعمها، ثم استمعن لمحاضرة مسجلة حول الحادثة لمؤسس جماعة الحوثي الصريع حسين الحوثي، تخلل ذلك رفع اصواتهن بشعار الصرحة الحوثية.

وذكر المصدر ان قيادات نسوية حوثية طلبن من الحضور في نهاية الفعالية اداء قسم الولاية لزعيم الجماعة الانقلابية عبدالملك الحوثي، مبينا ان الكثير من الحضور رفضن اداء القسم كما رفضن ترديد الصرخة ما اثار حنق بعض القيادات الحوثية اللاتي اتهمن من لم يؤدي القسم بموالاة ما اسمينهم “اعداء الله”، وطالبنهن بمراجعة ايمانهن باعتبارهن ناقصات ايمان