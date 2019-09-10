مصادر :عبدالوهاب الأنسي يقدم طلب اللجوء السياسي في المانيا

قالت مصادر سياسية يمنية ان القيادي البارز في حزب الاصلاح "عبدالوهاب الانسي" قدم لجوءا سياسيا في المانيا الاتحادية .

اشارت المصادر الى ان الانسي طلب اللجوء السياسي في المانيا عقب وصوله الى المانيا قبل ايام لكن دون تأكيد حقيقي على ذلك.

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وكان الانسي يقيم في العاصمة السعودية الرياض وغادرها مؤخرا صوب المانيا لتلقي العلاج.

ولم تؤكد مصادر مقربة من الانسي صحة هذه الانباء .

وعبد الوهاب أحمد الآنسي هو سياسي وبرلماني يمني ولد في مدينة شهاره عام 1944م، فاز بعضوية مجلس الشورى (البرلمان) في 1988م وعقب تحقيق الوحدة اليمنية أصبح عضواً في مجلس النواب الموحد عن "التجمع اليمني للإصلاح"، وعين نائباً لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة الائتلافية في 1993. وهو الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وفي 2014 عُين مستشاراً لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي.