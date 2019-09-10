الاكثر مشاهدة - ضابط في الأمن القومي يفجر مفاجأة ويكشف ما يحدث في سجون الحوثيين لـ300 امرأة يمنية .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط في الأمن القومي يفجر مفاجأة ويكشف ما يحدث في سجون الحوثيين لـ300 امرأة يمنية .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ضابط في الأمن القومي عن تعرض عدد كبير من النساء اليمنيات لانتهاكات فظيعة من قبل المليشيا الحوثية في إحدى السجون التابعة للأمن القومي .

وقال الضابط في اتصال هاتفي بـ ” المشهد اليمني ” اليوم الثلاثاء ان هناك مايقارب من 300 امرأة في سجون الأمن القومي يتعرضن لانتهاكات كبيرة من قبل المليشيا الحوثية .

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وأضاف الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا على حياته أن أغلب الأهالي يفضلون السكوت خوفا على سمعتهم في ظل مجتمع محافظ كاليمن .

وأوضح المصدر أن السجون التابعة للأمن القومي تحتوي ايضا على أكثر من الفين سجين بينهم قيادات كبيرة في الدولة لم يسميها.

الجدير ذكره أن الحوثيين قاموا بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي في إطار جهاز واحد ولم تجرى أي هيكله عدى إقصاء الغير تابعين لهم وإحلال عناصر الأمن الوقائي التابعة لهم ووضع قيادة موحدة لجميع الأجهزة تابعة لهم .