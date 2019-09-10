الاكثر مشاهدة - ظهور مفاجئ للرئيس هادي والملك سلمان في قلب محافظة شبوة اليمنية ..شاهد اولى الصور

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ للرئيس هادي والملك سلمان في قلب محافظة شبوة اليمنية ..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية، في صورة ضخمة تزينت بها احد الطرق الرئيسية لشوارع العاصمة عتق في شبوة لاول مرة . وقد ازدادت شعبية الرئيس والملك في محافظة شبوة عقب إفشال مخطط ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، للاستيلاء على المحافظة . Advertisements ​​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​ وقد سيطر الجيش اليمني على كامل محافظة شبوة حيث لازالت تصل تعزيزات عسكرية حتى لحظة كتابة الخبر.

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