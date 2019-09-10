شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمد جميح : هذا ما تريده الامارات من حزب الاصلاح.. فهل يفعلها الحزب؟! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي والكاتب اليمني الدكتور محمد جميح عن رغبة دولة الامارات في دفع حزب الاصلاح من خلال تصرفاتها الاخيرة نحو التحالف مع الحوثي ليتم شرعنة ضربه بحسب قوله .
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وقال جميح في تغريدة له :أحد بواعث تصرفات الإمارات الأخيرة باليمن يكمن في رغبتها في دفع الإصلاح للتحالف مع الحوثي ليسهل إقناع السعودية بضربه، فيغدو الإصلاح بلا غطاء والمملكة بلا حليف.
وأصاف: ما ينبغي أن يدركه الأشقاء بالإمارات أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تقارب سعودي-قطري بدلاً من التقارب الحوثي-الإصلاحي المنشود.
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