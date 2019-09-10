شكرا لقرائتكم خبر عن هذه حقيقة تقديم أمين عام حزب الاصلاح طلب لجوء سياسي في المانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني من تداول معلومات كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي حول لجوء الأمين العام للإصلاح الأستاذ عبدالوهاب الآنسي إلى ألمانيا.

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وقال العديني في تغريدة له على تويتر، رداً على تغريدة لناشط تروج لهذه الفرية، مؤسف ان تقوم بنشر معلومات كاذبة ولا أساس لها، ومؤسف هذا أنك تفعل ذلك بقصد ودون خجل، مستدركاً "وإلا لكنت سألت!".

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وأكد أن امين عام أكبر الاحزاب السياسية اليمنية لا يحتاج الى طلب اللجوء ولا حتى للتفكير بهذا الامر.

وكان السكرتير الاعلامي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قال ان هناك انباء عن طلب الامين العام لحزب الاصلاح عبدالوهاب الانسي اللجوء السياسي في المانيا .

وقال نبيل الصوفي في عدة تغريدات انه اذا صح طلب لجوء الانسي الى المانيا فهي استقالة من الحزب وليس تحولا في الخطاب .

وأضاف الصوفي:سبق ان فعلها وترك الاخوان قرابة عشر سنوات، وقال لهم يومها: اني بريء مماتفعلون. وحينما تراجعون انفسكم اتصلتم بي، وهذا ماحدث فعلا.

وتابع بأنه من اسبوع، أكتب "نعي" الحركة الاصلاحية في اليمن..مضيفا:طموح عظيم انتهى الى مجرد كتل ضخمة من الخردوات الفاسدة.

وأختتم سكرتير صالح:ككل خير في هذه الدنيا، حين ينتهي تاريخ صلاحيته يتحول قمامة ضخمة تبحث عن من يسدي معروفا للحياة ويكرمها بالدفن.