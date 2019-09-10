شكرا لقرائتكم خبر عن يمنية ترتكب جريمة بشعة بحق زوجها بطريقة شيطانية داخل الحمام (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضرمت إمرأة النار في جسد زوجها على إثر خلافات أسرية في محافظة إب، وسط اليمن. وقالت مصادر محلية في العدين، إن المواطن "هزاع عبدالله فرحان" من أهالي منطقة السارة، تعرض لحريق في أجزاء مختلفة من جسده، بعد أن أغلقت زوجته عليه حمام المنزل، وأضرمت النار في جسده، على اثر خلافات بشأن حوالة مالية.

قد يهمك ايضاً:

- شاهد ” إيفانكا ترامب ” كيف تتناول الفراولة..؟! (فيديو)

- شاهد : فنانة شهيرة بالغة الجمال تعلن حاجتها لزوج ‘‘رعوي عفط’’ وترفض 7 شباب تقدموا لخطبتها لسبب لا يخطر على بال (صورة)

- فضحية مدوية .. تسريب (فيديو فاضح) من أحد فنادق دبي يكشف عن كاميرات سرية لابتزاز الزوار .. وضاحي خلفان يكشف المستور

Advertisements





وأضافت المصادر أن الزوج استلم حوالة مالية تبلغ 500 ريال سعودي أرسلها نجله من السعودية وتأخر وصوله إلى المنزل وتسليم الحوالة إلى الزوجة المتحكمة بأمور المنزل.

وتمكن الزوج لاحقاً من كسر الباب والخروج، ونقل على إثرها إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، وفق المصادر.

لمشاهدة الصورة اضغط هنـــــــــــــــــا