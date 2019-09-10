إب..امرأة تحرق زوجها على إثر خلافات أسرية..(صورة)

أقدمت امرأة في محافظة إب، وسط اليمن، على حرق زوجها بعد خلافات أسرية نشبت بينهما.



وقالت مصادر محلية، لمراسل "يمن شباب نت"، إن المواطن "هزاع عبدالله فرحان" من أهالي منطقة السارة، بمديرية العدين، غرب إب، تعرض لحريق في أجزاء مختلفة من جسده، بعد ان أغلقت زوجته عليه "حمام المنزل" وأضرمت النار في جسده، على اثر خلافات أسرية لم تعرف ماهيتها.



وأضافت المصادر أن زوجة "هزاع" قامت بالاحتيال على زوجها، وأخبرته بوجود "ثعبان" في غرفة "الحمام"، وعندما دخل الزوج ليقتل الثعبان، أغلقت الزوجة باب "الحمام من الخارج" وأدخلت أنبوب الغاز من فتحة صغيرة أسفل باب الحمام وأضرمت النار.



وبعد اشتعال النار في جسد "هزاع"، تمكن لاحقاً من كسر الباب والخروج، ونقل على اثرها إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، وفق المصادر.



وتشهد محافظة إب الخاضعة للانقلابيين، جرائم أسرية مختلفة، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة والحالة النفسية التي وصل اليها المواطنين في فترة الحرب التي تشهدها البلد منذ خمس سنوات.



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