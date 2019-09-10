شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني : وثيقة المجلس الانتقالي الجنوبي مزورة .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني، صحة الوثيقة المتداولة، والتي تتحدث عن تلقي محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، مذكرةً من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد المصدر في تصريح للمركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، أن البنك المركزي اليمني مؤسسة مالية حكومية تتلقى توجيهاتها من الرئاسة اليمنية، والحكومة الشرعية فقط، وتقوم بواجباتها الوطنية للحفاظ على استقرار العملة المحلية، والاقتصاد الوطني، مُستخدمةً الأدوات والوسائل القانونية.

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وأشار، إلى أن بقاء البنك المركزي اليمني بعيداً عن التجاذبات السياسية، والإشاعات هو لصالح عموم اليمنيين، وذلك كون تلك الإشاعات قد تتسبب في حدوث إرباك.

وجدد المصدر، دعوته لوسائل الإعلام لتحري الدقة، والالتزام بمعايير المصداقية، والتثبت من الاخبار قبل نشرها، لافتاً إلى أن لدى البنك المركزي اليمني منصات إعلامية معروفة من خلالها يقوم بنشر كل أنشطة البنك وكل جديد يختص بعمله.