شكرا لبحثكم عن خبر رئاسة الجمهور تستدعي بعض مسؤولي 14أكتوبر إلى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقل موقع "عدن تايم" عن مصادر قال أنها خاصة الحقول ان بعض من المسؤوليين في مؤسسة "14 اكتوبر" للصحافة والطباعة والنشر ممن امتنعوا عن الدوام في المؤسسة وغادروا عدن قد وصل بعضهم الى المهرة في طريقه الى صلالة.

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واكدت المصادر ان القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة رياض شرف ونائب مدير التحرير أيمن عصام من بين الموجودين في المهرة، مشيرة الى وجود توجيهات رئاسية بدعوتهم الى الرياض بناء على رغبة مدير مكتب الرئيس هادي الدكتور عبدالله العليمي.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الاعلام في عدن قد كشف أمس ل"عدن تايم" عن هروب القائم باعمال رئيس مجلس الادارة لمؤسسة اكتوبر بعد تولي المجلس الانتقالي اصدار الصحيفة وبدء عهد جديد من الحفاظ على الاموال العامة للمؤسسة ووقف السرقة والنهب للموازنة العامة الشهرية المقدرة بخمسة عشر مليون ريال والتصرف بها بصورة مخالفة لقوانين الصرف حسب قوله.