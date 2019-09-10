مراسل "الخليج 365" يكشف سبب الإنفجار بمدينة الشحر بحضرموت

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - بكر محسن

هز انفجار عنيف مدينة الشحر شرقي حضرموت، ظهر اليوم الثلاثاء، بجوار مقر المجلس الإنتقالي.

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وقال مصدر خاص "لليمن العربي" عبر اتصال هاتفي إن سبب الإنفجار لغم زرع بدراجة أحد أعضاء المجلس الانتقالي بالشحر.

وفي التفاصيل، أضاف المصدر "لليمن العربي" إن عضو المجلس الإنتقالي بالشحر قبيل صعوده على متن دراجته النارية، لا حظ وجود لغم تمت زراعته على متن دراجته.

ومضى المصدر بالقول، إن عضو المجلس هرع للجهات المختصة والبحث الجنائي بالمديرية، لكن اللغم كان قد انفجر قبل وصولهم لموقع الحادثة.

ولم يذكر مصدرنا أية إصابات في الحادثة، غير تفحم الدراجة النارية التي زرع اللغم بها فقط.