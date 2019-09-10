اخبار الخليج / اخبار اليمن

مجلس الوزراء السعودي ينوه بالبيان المشترك بين الإنتقالي والحكومة

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

Advertisements
مجلس الوزراء السعودي ينوه بالبيان المشترك بين الإنتقالي والحكومة

كتب

الخليج 365

نوه مجلس الوزراء السعودي بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.

كما نوه بالتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، وتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، وعد ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي ينوه بالبيان المشترك بين الإنتقالي والحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا