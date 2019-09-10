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صحفي جنوبي: الانتقالي قادر على العودة لعتق لكنه ملتزم ببيان التحالف

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اليمن العربي-عدن 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

صحفي جنوبي: الانتقالي قادر على العودة لعتق لكنه ملتزم ببيان التحالف

كتب

الخليج 365-عدن

أكد صحافي جنوبي أن قوات الحزام قادة على استعادة عتق عاصمة شبوه إلا ان الانتقالي ملتزم ببيان التحالف.

 

وقال الصحافي الجنوبي عدنان الاعجم ان المجلس الانتقالي ملتزم ببيان التحالف لوقف اطلاق النار الا انه قادر عسكريا في العودة الى عتق عاصمة محافظة شبوة .

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وذكر الاعجم ان الانتقالي ملتزم بكل بيانات دول التحالف العربي ووفده التفاوضي لن يغادر جدة الا متى ما طلبت منه الحكومة ذلك.

 

وأشار الاعجم ان المجلس عسكريا قادر ان يعود الى عتق وهذه المرة ستظهر مفاجأة لن يتوقعها حزب الاصلاح ولكن الانتقالي ملتزم بوقف اطلاق النار حاليا بحسب قوله.

 

وتسيطر قوات عسكرية موالية للاصلاح على عتق خلال الفترة الماضية فيما عبر سكان شبوة عن تردي الخدمات بعد سيطرتها على المدينة وتناشد النخبة الشبوانية العودة لعتق واستعادتها من جديد.

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