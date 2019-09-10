شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير صالح :امين عام حزب الاصلاح طلب اللجوء السياسي في المانيا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال السكرتير الاعلامي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ان هناك انباء عن طلب الامين العام لحزب الاصلاح عبدالوهاب الانسي اللجوء السياسي في المانيا .

وقال نبيل الصوفي في عدة تغريدات انه اذا صح طلب لجوء الانسي الى المانيا فهي استقالة من الحزب وليس تحولا في الخطاب .

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وأضاف الصوفي:سبق ان فعلها وترك الاخوان قرابة عشر سنوات، وقال لهم يومها: اني بريء مماتفعلون. وحينما تراجعون انفسكم اتصلتم بي، وهذا ماحدث فعلا.

وتابع بأنه من اسبوع، أكتب "نعي" الحركة الاصلاحية في اليمن..مضيفا:طموح عظيم انتهى الى مجرد كتل ضخمة من الخردوات الفاسدة.

وأختتم سكرتير صالح:ككل خير في هذه الدنيا، حين ينتهي تاريخ صلاحيته يتحول قمامة ضخمة تبحث عن من يسدي معروفا للحياة ويكرمها بالدفن.