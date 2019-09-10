شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير صالح :امين عام حزب الاصلاح طلب اللجوء السياسي في المانيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال السكرتير الاعلامي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ان هناك انباء عن طلب الامين العام لحزب الاصلاح عبدالوهاب الانسي اللجوء السياسي في المانيا .
وقال نبيل الصوفي في عدة تغريدات انه اذا صح طلب لجوء الانسي الى المانيا فهي استقالة من الحزب وليس تحولا في الخطاب .
وأضاف الصوفي:سبق ان فعلها وترك الاخوان قرابة عشر سنوات، وقال لهم يومها: اني بريء مماتفعلون. وحينما تراجعون انفسكم اتصلتم بي، وهذا ماحدث فعلا.
وتابع بأنه من اسبوع، أكتب "نعي" الحركة الاصلاحية في اليمن..مضيفا:طموح عظيم انتهى الى مجرد كتل ضخمة من الخردوات الفاسدة.
وأختتم سكرتير صالح:ككل خير في هذه الدنيا، حين ينتهي تاريخ صلاحيته يتحول قمامة ضخمة تبحث عن من يسدي معروفا للحياة ويكرمها بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير صالح :امين عام حزب الاصلاح طلب اللجوء السياسي في المانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.