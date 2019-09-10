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عدن - ياسمين التهامي - يمنية ترتكب جريمة بشعة بحق زوجها داخل الحمام (صورة + تفاصيل)

أضرمت إمرأة النار في جسد زوجها على إثر خلافات أسرية في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية في العدين، إن المواطن "هزاع عبدالله فرحان" من أهالي منطقة السارة، تعرض لحريق في أجزاء مختلفة من جسده، بعد أن أغلقت زوجته عليه حمام المنزل، وأضرمت النار في جسده، على اثر خلافات بشأن حوالة مالية.

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وأضافت المصادر أن الزوج استلم حوالة مالية تبلغ 500 ريال سعودي أرسلها نجله من السعودية وتأخر وصوله إلى المنزل وتسليم الحوالة إلى الزوجة المتحكمة بأمور المنزل.

وتمكن الزوج لاحقاً من كسر الباب والخروج، ونقل على إثرها إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، وفق المصادر.